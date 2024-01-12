ВСУ отразили атаки врага на 7 направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника около Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.

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На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.