Десантники РФ не хотят идти в штурмы на левом берегу, - ОК "Південь"
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
Подобные штурмы ВС РФ проводят "прямо в лоб", то есть без соответствующей поддержки техники. Такой подход приводит к масштабным потерям.
"Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа "шторм Z", больше сосредоточены морские пехотинцы и десантники. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы не хотят", - отметила Гуменюк.
Она также отметила, что из-за этого у россиян возникают морально-психологические расстройства в подразделениях и разные споры.
"Именно поэтому в руководстве группировки "Днепр", которая там сейчас базируется, очень много расстройства в общем понимании дальнейшего развития событий", - добавила Гуменюк.