Десантники РФ не хотят идти в штурмы на левом берегу, - ОК "Південь"

Российские десантники и морпехи не хотят штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

Подобные штурмы ВС РФ проводят "прямо в лоб", то есть без соответствующей поддержки техники. Такой подход приводит к масштабным потерям.

"Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа "шторм Z", больше сосредоточены морские пехотинцы и десантники. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы не хотят", - отметила Гуменюк.

Она также отметила, что из-за этого у россиян возникают морально-психологические расстройства в подразделениях и разные споры.

"Именно поэтому в руководстве группировки "Днепр", которая там сейчас базируется, очень много расстройства в общем понимании дальнейшего развития событий", - добавила Гуменюк.

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