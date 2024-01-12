Общие боевые потери РФ с начала войны - около 368 460 человек (+840 в сутки), 6060 танков, 8710 артсистем, 11 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 368 460 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 368 460 (+840) человек,
– танков - 6 060 (+10) единиц,
– боевых бронированных машин - 11 254 (+16) единицы,
– артиллерийских систем - 8 710 (+11) единиц,
– РСЗО - 957 (+0) единиц,
– средств ПВО - 642 (+1) единицы,
– самолетов - 329 (+0) единиц,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 836 (+1) единиц,
– крылатых ракет – 1806 (+0) единиц,
– кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 11 612 (+16) единиц,
– специальной техники - 1 339 (+2) единиц.