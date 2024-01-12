Общие боевые потери РФ с начала войны - около 368 460 человек (+840 в сутки), 6060 танков, 8710 артсистем, 11 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 368 460 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 368 460 (+840) человек,

– танков - 6 060 (+10) единиц,

– боевых бронированных машин - 11 254 (+16) единицы,

– артиллерийских систем - 8 710 (+11) единиц,

– РСЗО - 957 (+0) единиц,

– средств ПВО - 642 (+1) единицы,

– самолетов - 329 (+0) единиц,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 836 (+1) единиц,

– крылатых ракет – 1806 (+0) единиц,

– кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 11 612 (+16) единиц,

– специальной техники - 1 339 (+2) единиц.

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