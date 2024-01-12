Дела Евромайдана: суд отменил приговор экс-беркутовцу Марчуку

Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему беркутовцу Руслану Марчуку. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа, передает Цензор.НЕТ.

"Сроки привлечения к уголовной ответственности по этому делу истекли в конце 2023 года. Поэтому маловероятно, что Марчука привлекут к ответственности", - говорится в ее сообщении.

Руслан Марчук во время Майдана был заместителем командира 1-го взвода 3-й роты киевского беркута.

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По данным следствия, он вместе с другим беркутовцем подошел к журналистке Марии Лебедевой, которая записывала на телефон последствия разгона, при этом держала в руке удостоверение журналиста. Марчук требовал прекратить видеозапись, а дальше – схватил журналистку за руку, в которой был мобильный телефон и пытался выбить его. Потом стал толкать ее и ударил ногой.

12 июля Шевченковский райсуд Киева признал Марчука виновным в превышении власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УКУ), умышленном препятствии законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 УКУ), и незаконном препятствовании мирным собранием (ст. 340 УК).

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Ему назначили наказание – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Марчук был лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Наказание суд назначил только за превышение власти. По двум другим статьям на время вынесения приговора истекли сроки привлечения к ответственности.

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Вряд ли новое рассмотрение в суде первой инстанции дойдет до нового приговора. В 10-ю годовщину разгона Майдана - 30.11. 2023 - истекли сроки давности для привлечения к ответственности по самой тяжелой статье по этому делу. Это означает, что в суде первой инстанции Марчук может подать ходатайство о закрытии уголовного производства. Его не оправдают, но обвиняемый уже не понесет ответственности", - говорится в сообщении.



