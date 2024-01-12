МИД Франции возглавил Стефан Сежурне. Ранее он помогал Украине в Европарламенте, - Кулеба

Новым министром иностранных дел Франции стал Стефан Сежурне. Дмитрий Кулеба уже поздравил нового коллегу.

Сежурне – 38 лет, по образованию он юрист, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До того, как возглавить МИД, он был генеральным секретарем партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение", ранее – советником Макрона во время его президентской кампании. Он также возглавлял группу Renew Europe (Обновить Европу. – Ред.) в Европарламенте.

Также читайте: Франция и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора

"Поздравляю Стефана Сежурне с назначением в МИД Франции! За время пребывания в Европейском парламенте он много сделал для Украины и защиты свободы. С нетерпением жду совместной работы в духе солидарности ради нашей общей победы", - написал Кулеба в соцсети Х (бывший твиттер).

Он также поблагодарил предшественницу Сежурне Катрин Колонну "за все, чего она добилась на должности министра иностранных дел Франции".

"Трудные времена требуют сильных лидеров и профессионалов. Так было и с вами, дорогая Катрин, когда вы возглавили французскую дипломатию", - отметил министр.

Также читайте: Деньов озвучила на французском книгу украинской поэтессы Якимчук "Абрикоси Донбасу"

Напомним, 9 января 2024 года был назначен новый премьер-министр Франции – 34-летний Габриэль Атталь. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны.