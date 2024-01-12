Минобороны Молдовы об "инструкторах НАТО": мы учили только группу украинских саперов и только собственными силами

Минобороны Молдовы опровергло российские фейки о том, что страна якобы собирается готовить украинских военнослужащих с помощью инструкторов НАТО.

Об этом пресс-секретарь МИД Молдовы Мария Араме рассказала изданию NewsMaker, сообщает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что с 6 по 30 июня 2023 года украинские саперы проходили в Молдове обучение в рамках гуманитарной помощи украинским специалистам для получения навыков очистки территории от взрывоопасных предметов после войны России против Украины. Учения проводили специалисты молдовского саперного батальона "Кодру".

Скандал поднялся после того, как МИД РФ выразил "беспокойство" в связи с "информацией, появившейся в СМИ, относительно планов Молдовы поспособствовать подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО". Поэтому посла Молдовы вызвали на консультацию в российский МИД.

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