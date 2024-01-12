"Главу МИД" Приднестровья Игнатьева вызвали в СБУ

"Министра иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева, имеющего украинское гражданство, вызывают в Управление СБУ в Винницкой области по подозрению в призывах изменить границы Украины.

Соответствующее объявление о подозрении опубликовано в официальном правительственном вестнике Украины "Урядовий кур'єр" от 9 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Игнатьеву Виталию Викторовичу, 05.07.1980 года рождения, гражданину Украины, уроженцу города Котовск Одесской области, без места жительства в Украине, который в настоящее время проживает по адресу: Республика Молдова, г. Тирасполь, ул. Херсонская, 54, кв. 9, сообщается о том, что он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины - публичные призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и ч. 6 ст.111-1 УК Украины - осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации. Права, обязанности и гарантии подозреваемого определены в частности, ст. 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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По сообщению, Игнатьев должен явиться в Управление СБУ в Винницкой области 15, 16 и 17 января 2024 года в 10:00 для получения письменного сообщения о подозрении и проведении других процессуальных действий.

Если он не явится, у спецслужбы будет основание для объявления Игнатьева в розыск.

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Отмечено, что Игнатьев родился в Котовске в 1980 году и переехал в молдавский город Рыбница в ПМР в возрасте двух лет. В 2012 году он закончил обучение в Одесской юридической академии по направлению международного права, а с 2016-го - занимал должность министра иностранных дел ПМР.

Издание NewsMaker пишет, что после вторжения страны-агрессора России в Украину он не осудил российскую агрессию, а в 2014 году заявил, что оккупацией Крыма "Россия в очередной раз подтвердила свой высокий статус и авторитет как государства". Также он не раз публично высказывался за официальное присоединение оккупированного Приднестровья к России.

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