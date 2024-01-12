Усиление "ценового потолка" на российскую нефть ударило по нефтяным доходам Кремля, - Минфин США

Введение США дополнительных мер по контролю потолка на российскую нефть с октября 2023 года снизило цену, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, и сокращает доходы Кремля для войны против Украины.

Об этом заявил представитель Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, скидка на российскую нефть сорта Urals до международного эталона Brent выросла примерно на 40% с тех пор, как США начали усиливать соблюдение ценового ограничения стран "Большой семерки", наложив санкции на танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти по цене свыше 60 долларов за баррель.

Ценовой лимит, введенный странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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По словам чиновника, скидка на российскую нефть марки Urals до Brent увеличилась примерно с 13 долларов за баррель в октябре до примерно 18,50 долларов за баррель в настоящее время.

С октября Министерство финансов США ввели санкции в отношении восьми танкеров, подозреваемых в нарушении ценового лимита.

Большая скидка является "значительной связью с тем фактом, что рынок становится более восприимчивым к нашим действиям по обеспечению наблюдения и соблюдения требований ценового предела", сказал представитель Минфина на условиях анонимности.

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Поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России упали примерно на 24% до 8,822 трлн рублей (99,4 млрд долларов) в прошлом году, как показали данные российского министерства финансов после падения цен на нефть и сокращения продаж газа в Европу.

Москва, однако, заявила, что ожидает восстановления доходов до 11,5 триллионов рублей в 2024 году, поскольку России удалось перенаправить нефть, которую она раньше продавала в Европу, в Китай и Индию.

Министерство финансов США заявляет, что перенаправление торговли нефтью и другими расходами России на использование незападных услуг снижает доходы на ведение войны в Украине.

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