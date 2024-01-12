Премьер Великобритании Сунак сегодня посетит Киев

Премьер Великобритании сегодня посетит Киев и объявит о предоставлении нового пакета военной помощи, согласно которой Лондон будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, сегодня Украина и Великобритания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В планах Сунака также встреча с президентом Зеленским.

"Великобритания предоставит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года", - говорится в материале издания.

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