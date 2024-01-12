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Премьер Великобритании Сунак сегодня посетит Киев

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Премьер Великобритании Сунак сегодня посетит Киев
Премьер Великобритании сегодня посетит Киев и объявит о предоставлении нового пакета военной помощи, согласно которой Лондон будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, сегодня Украина и Великобритания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В планах Сунака также встреча с президентом Зеленским.

"Великобритания предоставит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года", - говорится в материале издания.

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Топ комментарии

  • Orion 36689802
    Оце гарна новина. Ще б пендюлей надавав нашим керманичам, було б супер гуд.
  • Vladimir Cherkasov
    Ось чому Боневтік втік до країн Балтії - щоб 3,14здюліну не отримати від індуса ))
  • Colt
    Якраз погодка сонячна.
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