Ротация ПВО на востоке НАТО была бы "адекватным ответом" на эскалацию со стороны России, - Ландсбергис
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду
Отмечается, что союзники по НАТО договорились о создании такой модели в июне прошлого года, но она еще до сих пор не была реализована. Сейчас страны Балтии ведут переговоры со странами, которые могли бы разместить системы ПВО в регионе.
"Именно ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на российскую эскалацию, которая уже происходит", – сказал литовский министр.
Он отметил, что такие инциденты, как падение российских беспилотников на территории страны Альянса, даже если они кажутся непреднамеренными, являются эскалацией и их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины.
Ландсбергис также подчеркнул необходимость согласовать как можно более сильный пакет санкций против России ко второй годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.