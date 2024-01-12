Ротация ПВО на востоке НАТО была бы "адекватным ответом" на эскалацию со стороны России, - Ландсбергис

Ротационное присутствие противовоздушной обороны НАТО в регионах Черного и Балтийского морей была бы "адекватным ответом" на эскалацию со стороны России.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду

Отмечается, что союзники по НАТО договорились о создании такой модели в июне прошлого года, но она еще до сих пор не была реализована. Сейчас страны Балтии ведут переговоры со странами, которые могли бы разместить системы ПВО в регионе.

"Именно ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на российскую эскалацию, которая уже происходит", – сказал литовский министр.

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Он отметил, что такие инциденты, как падение российских беспилотников на территории страны Альянса, даже если они кажутся непреднамеренными, являются эскалацией и их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины.

Ландсбергис также подчеркнул необходимость согласовать как можно более сильный пакет санкций против России ко второй годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.