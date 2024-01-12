Сунак объявит о более чем $3 млрд военной поддержки Украине от Великобритании
Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пакет помощи будет включать в себя ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, большинство из которых будут британского производства.
Кроме того, будет выделено 18 млрд фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины и большее финансирование для онлайн-обучения английскому языку.
"Я здесь сегодня с одним сообщением: Великобритания также не отступит. Мы будем вместе с Украиной в ее самые темные часы и в лучшие времена, которые придут. Британия уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность – это наша безопасность", - приводит пресс-служба слова Сунака.
"Сегодня мы идем дальше, увеличивая нашу военную помощь, предоставляя тысячи самых современных беспилотников и подписывая новое историческое безопасное соглашение, чтобы предоставить Украине гарантии, в которых она нуждается на долгосрочную перспективу", - добавил британский премьер.