Рашисты не наносили авиаударов на Таврическом направлении, произошло 43 боевых столкновения, - Тарнавский

Российские захватчики в течение суток на Таврическом направлении не наносили авиаударов, однако били из артиллерии.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне вчера не наносили авиаудары в операционной зоне ОСГВ Таврия. В то же время враг провел 43 боевых столкновения и совершил 547 артобстрелов.

"Трудовые мигранты и иностранцы, которых правдами и неправдами заманивают в российские вооруженные формирования, проходят максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительны. Наши защитники и защитницы устойчиво держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях" – говорится в сообщении.

Общие потери противника за прошедшие сутки составляют 462 человека и 27 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 3 ББМ, 2 артсистемы, 14 БпЛА, 3 автомобиля. Уничтожены 2 вражеских склада с боеприпасами. 3 оккупанта сдались в плен.

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