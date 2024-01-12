Рашисты разместили дополнительных 10 тыс. военных на Мариупольском направлении, - Андрющенко. КАРТА

Российские войска разместили на Мариупольском направлении дополнительные 10 000 оккупантов из новых подразделений. Новобранцы-контрактники будут на фронте уже через несколько недель. Пока им перевозят технику и оборудование.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на карте красным отмечены участки, где войска РФ только за последние полторы-две недели разместили новые подразделения оккупантов. Теперь им транспортируют технику и оборудование.

"Это вдобавок к тем, которые уже базировались или готовились на территории Мариуполя и района. Здесь дополнительных не менее 10 тысяч оккупантов - контрактников. Через неделю-две они будут на фронте, а на их место заедут новые", - отметил Андрющенко.





Советник городского головы отмечает, что перемещение личного состава оккупантов и их техники продолжается даже несмотря на тяжелые погодные условия на дороге.

"Маленькими группами грузовики по местам нового базирования. Мелекино. Ялта. Юрьевка, Урзуф", - заметил Андрющенко.

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Также оккупанты снова наращивают темп подготовки к уровню прошлого года до начала Бахмутского наступления.

"В целом мы видим рост баз и мест размещения с сентября по меньшей мере на 50 процентов в промежутке треугольника Мариуполь – Бердянск – Розовка", – отметил он.

Также Андрющенко сообщил, что оккупанты возобновили тренировки со ствольной артиллерией. Так, после "небольшой декабрьской передышки", полигон в районе поселка Бабах-Тарама работает с данным типом вооружения каждый день.

"Значит, снова из Северной Кореи не только баллистика, но и новая партия снарядов приехала", - резюмировал он.