Львовянам, которые подпишут контракт с ДШВ или морской пехотой, выплатят по 50 тыс. грн, - Садовый
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Жителям Львова, которые подпишут контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой, выплатят по 50 тысяч гривен.
Об этом в Telegram сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"50 тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", - говорится в сообщении.
Решение было принято сегодня на Исполкоме. По словам главы города, это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для ребят, решивших встать на защиту Украины.