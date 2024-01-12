Львовянам, которые подпишут контракт с ДШВ или морской пехотой, выплатят по 50 тыс. грн, - Садовый

Жителям Львова, которые подпишут контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой, выплатят по 50 тысяч гривен.

Об этом в Telegram сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"50 тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", - говорится в сообщении.

Решение было принято сегодня на Исполкоме. По словам главы города, это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для ребят, решивших встать на защиту Украины.

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