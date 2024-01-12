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Львовянам, которые подпишут контракт с ДШВ или морской пехотой, выплатят по 50 тыс. грн, - Садовый

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Львовянам, которые подпишут контракт с ДШВ или морской пехотой, выплатят по 50 тыс. грн, - Садовый
Жителям Львова, которые подпишут контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой, выплатят по 50 тысяч гривен.

Об этом в Telegram сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"50 тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", - говорится в сообщении.

Решение было принято сегодня на Исполкоме. По словам главы города, это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для ребят, решивших встать на защиту Украины.

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Топ комментарии

  • не божитель
    Да как вы не поймёте ,до тех пор ,пока не настанет война -войною ,пока война не станет одинаковой для всех и для детей чиновников ,хрен кого вы туда приманите. Ну загоните палками,а результат будет нулевой. А теперь сейчас убедить погибать в то время, когда сами чиновники не верят в победу и воруют ,как в последний день ,трудно думаю будет переубедить людей. А на фоне того, что вооружения нет. так ваще молчу.
  • Ustym Karmaliuk
    навіщо платити бидлу гроші, на які можна купити готелі в Хорватії чи вілли в Іспанії?
  • Старый зольдат
    Андруша, а ось твій син контракт підпіше? Ні? А чого ні?
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