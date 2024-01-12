Отдала рашистам автопарк скорых для депортации украинских детей в РФ: СБУ задержала херсонскую экс-чиновницу
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пособницу РФ удалось задержать на пограничном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области, когда она пыталась выехать в ЕС.
По материалам дела, эта женщина была замглавы Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Во время оккупации областного центра чиновница вошла в руководящий состав захваченного медучреждения и передала захватчикам 24 автомобиля скорой помощи.
"Для этого она собственноручно подписала соответствующее "распоряжение" для видимости законности процедуры.
Кроме этого, фигурантка способствовала рашистам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на каретах скорой из Херсона в Крым, а затем - в Россию", - говорится в сообщении.
Таким образом, они маскировали незаконный вывоз несовершеннолетних под видом перемещения медицинского спецтранспорта.
Также командование оккупационных группировок РФ привлекало скорые для эвакуации раненых захватчиков из передовой в военные госпиталы страны-агрессора.
Кроме того, накануне освобождения Херсона российские войска переправили угнанные медицинские автомобили на левый берег реки Днепр, где поставили их "на баланс" администрации предателя Сальдо.
После деоккупации города приспешница врага осталась в Херсоне, где пыталась избежать правосудия, прикрываясь статусом "вне политики".
Однако в конце лета 2023 она выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо.
Впоследствии фигурантка решила скрыться за границу через пункт пропуска "Краковец", где ее и задержали сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции.
Во время обысков по адресам проживания фигурантки во Львове и Херсоне изъяты флеш-носители и документы с поличным.
В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.