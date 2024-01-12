РФ продолжает импортировать оборудование для изготовления БПЛА "Орлан-10" в обход санкций, - InformNapalm

Украинские хакеры группы "КіберСпротив" получили внутреннюю документацию подсанкционного российского ООО "Специальный Технологический Центр" (СТЦ), известный, в частности, тем, что там производятся российские БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inform Napalm.

Документация свидетельствует, что сеть фирм-прокладок продолжает импортировать в РФ технику и оборудование, производимое европейскими, американскими и азиатскими компаниями.

СТЦ базируется в городе Санкт-Петербурге и играет важную роль в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

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ООО имеет достаточно широкий спектр деятельности по производству телекоммуникационного оборудования.





Производственные мощности СТЦ расположены по адресу Пискаревский проспект, 150, корпус 5. На спутниковых снимках видно, что на парковке этого здания размещена военная техника.

На фото, которое удалось получить непосредственно из середины помещений этого здания, видно, что эта техника – российский комплекс РЭБ РБ-341В "Леер-3". Комплекс "Леер-3" также разработан и производится СТЦ, а в его состав входят три БПЛА "Орлан-10".

В частности, в "Орланах" используются камеры Canon.

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"Для примера рассмотрим одно из самых простых изделий, собираемых россиянами. Грузовой гексакоптер – БПЛА, поставляемый в 8-ю общевойсковую армию ВС РФ. Пропеллер и двигатель производит китайская компания T-Motor. Контроллер полета и GPS модуль производит китайская Radiolink Electronic Limited. Ноутбуки - Lenovo и камера - Sony. Комплектующие и запчасти в РФ попадают довольно просто.... В полученных документах по заказам СТЦ четко видно, что в РФ импортируются устройства, детали и оборудование производства США, Германии, Испании, Австрии, Великобритании, Швейцарии и т.д. , – отмечают в InformNapalm.

Цепочка выглядит так:

1. завод-производитель (США, Азия, Европа);

2. дистрибютор (обычно та же страна, что и завод);

3. юрлицо-прокладка (в основном - фирмы из Китая, но в документах можно увидеть и Турцию, ОАЕ, Сербию и т.п.);

4. российская фирма-поставщик;

5. российский завод ВПК (в нашем случае - СТЦ).

"КіберСпротив" передал InformNapalm копии коммерческих предложений, контрактов, дополнительных сделок, счетов-фактур и транспортных накладных, подтверждающих поставки вышеупомянутыми юрлицами оборудования в СТЦ. Расчеты производятся в долларах США, евро, участились также расчеты в китайских юанях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд российских частных юридических лиц продолжали импортировать разное оборудование в течение 2022-2023 годов, конечным получателем которого был СТЦ.

Это ООО "РАДИОЛАЙН" (ООО "Радиолайн", ОГРН 1117746143228, ИНН 7718837905, КПП 772301001), ООО "ПРОТЕХ" (ООО "Протех", ОГРН 17 75, КПП 772801001), ООО "ПТ Электроник" (ООО "ПТ Электроник", ОГРН 1167847490524, ИПН 7802606871, КПП 780201001) и еще десятки компаний.

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"Коммерческое предложение от ООО "ПТ Электроник", датированное мартом 2023 года, содержит оборудование производства компании Rohde & Schwarz GmbH. Компания специализируется на производстве радиоэлектроники, ее штаб-квартира находится в Мюнхене, Германия, а подразделения находятся в США (федеральный округ Колумбия, округ Говард, штат Мэриленд) и в Сингапуре. Вероятно, что без этого оборудования (анализаторы спектра) невозможно собрать "Леер-3". Поэтому россияне постоянно закупают именно эти позиции. Впрочем, ожидать этот товар посредник-контрабандист предлагает до 16 недель", – объяснили в InformNapalm.

Также россиян особенно интересуют КМОН-сенсоры производства китайской компании GPIXEL.

"Западные комплектующие долго, третьей дорогой, в обход, но все же добираются до России. Рано или поздно из них собирают оружие, используемое в агрессивной, неправомерной и несправедливой войне, развязанной РФ", - подытожили авторы материала.

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