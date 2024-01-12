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Россия не голодает. Необходимо ужесточить санкции против России, - Буданов

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Россия не голодает. Необходимо ужесточить санкции против России, - Буданов
Запад должен усилить санкции против РФ, они должны затронуть основные сектора экономики: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. Экономика [России] может быть слабой, но страна никак не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго", - сказал Буданов.

Он отметил, что нынешних западных санкций недостаточно.

"Они должны были бы коснуться основных секторов экономики РФ, которые до сих пор оставались в стороне: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", - пояснил Буданов.

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Топ комментарии

  • не божитель
    В 21 веке ОСТОЛОПЫ ,я вас немного просвещу САНКЦИИ до жопы, ЩЕ РАЗ ДО ЗАДНИЦЫ. До тех пор пока не будут заблокированы счета кошельков Путина ,пока не будет полного мирового эмбарго ,все эти санкции ,как мёртвому припарка.
  • Враг рода человеческого 666
    Пля, да ви на світло лізете!
  • Alex_Dimitrov
    А какой смысл чтоб они голодали, тем больше чепушей с голодухи пойдет воевать, купившись хотя бы на пайку дармовую и какие-то деньги. Что за бред? ВПК их давить надо, вот это да...
    Ну и какой голод у них может быть? Индия и Китай границы открыты, какой-то шляпы привезут сьедобной.
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