Россия не голодает. Необходимо ужесточить санкции против России, - Буданов

Запад должен усилить санкции против РФ, они должны затронуть основные сектора экономики: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. Экономика [России] может быть слабой, но страна никак не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго", - сказал Буданов.

Он отметил, что нынешних западных санкций недостаточно.

"Они должны были бы коснуться основных секторов экономики РФ, которые до сих пор оставались в стороне: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", - пояснил Буданов.

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