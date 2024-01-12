России удается обходить санкции в отношении технологий производства оружия. Детали поставляются американскими и китайскими компаниями, - Politico. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Россия в значительной степени преуспела в том, чтобы найти способы обойти санкции против технологий, необходимых ей для ведения войны против Украины. А это значит, что Запад должен сделать торговые ограничения более эффективными, если он хочет ограничить агрессию Владимира Путина", - пишет издание.
Отмечается, что российский импорт, на который наложили санкции США и союзники, с января по октябрь прошлого года составил около 9 млрд долларов. Это всего на 10% меньше того, что было до февраля 2022 года.
Россия нуждается в импортных товарах для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "шахеды".
В совместном исследовании Международной рабочей группы Ермака-Макфола по российским санкциям и KSE Institute, аналитическому центру Киевской школы экономики, отмечается, что возможности РФ производить ракеты и беспилотники возросли в 2023 году.
Украинские аналитики отметили, что в 2022 году российские ракетные мощности составляли 50 ракет в месяц, к середине 2023 года они удвоились до 100 и достигли 115 к концу года. Авторы исследования считают, что если РФ продолжит темпы войны, то истощит свои запасы.
В статье говорится, что партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.
Если проанализировать показатели российской торговли, то можно заметить, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай – 45%.
Так, крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei.
Также в ТОП-10 вошли американские компании – Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.
Больше всего поставок теперь идет из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ. Указано, что России удалось реконфигурировать свои цепочки поставок.
Politico отмечает, что необходимо оперативно разрешать применение экспортного контроля.
Аналитики рекомендуют укрепить корпоративную ответственность и привлекать частный сектор. Также, ввести штрафы для нарушающих или обходящих санкции против РФ, устранить пробелы в политике контроля за экспортом и бороться с лазейками через третьи страны.