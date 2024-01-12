Россия начала производить больше боеприпасов, но низкого качества, - Буданов
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С конца лета 2023 г. Россия начала производить большее количество боеприпасов по сравнению с предыдущими годами. Однако их качество ухудшается.
Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.
"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдается увеличение количества производимых Россией боеприпасов, но и отмечается снижение качества этих снарядов", - сказал Буданов.
Он отметил, что ракетные удары со стороны РФ по Украине вызваны желанием агрессора объявить 2023 год "победным". Однако реальных военных успехов у россиян не было.