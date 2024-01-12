Украина вытеснила флот РФ на юго-восток Черного моря. Мы контролируем северную часть, - Буданов
Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчири на оккупированной территории Грузии", - отметил он.
По его словам, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.
"Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски", - отметил Буданов.
Начальник украинской разведки сообщил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, "хотя некоторые считали их невозможными".
"Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, живущих под российской оккупацией уже 10 лет, и многие из них уже начали опускать руки", - добавил Буданов.