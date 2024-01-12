Украина вытеснила флот РФ на юго-восток Черного моря. Мы контролируем северную часть, - Буданов

Украина, атакуя портовые сооружения и военный флот РФ, смогла вытеснить его в юго-восточную часть Черного моря и возобновить судоходство. Наше государство контролирует северную часть.

Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчири на оккупированной территории Грузии", - отметил он.

По его словам, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.

"Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски", - отметил Буданов.

Также читайте: Военные корабли РФ являются законной целью сил обороны в любом месте мирового океана, - командующий ВМС Неижпапа

Начальник украинской разведки сообщил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, "хотя некоторые считали их невозможными".

"Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, живущих под российской оккупацией уже 10 лет, и многие из них уже начали опускать руки", - добавил Буданов.

Читайте также: Россияне из Крыма переводят инфраструктуру и логистику на базу в Новороссийск, - ОК "Південь"