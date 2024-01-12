Спецпредставитель США Прицкер обсудила с главой МИД Польши Сикорским блокаду границы с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился в Варшаве со cпецпредставителем США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Отвечая на интерес американской стороны к вопросу протеста перевозчиков на границе, министр сослался на свой недавний визит в Киев, напомнив, что в нем также принимали участие представители министерств инфраструктуры и сельского хозяйства", - говорится в заявлении ведомства.

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Согласно сообщению, Сикорский отметил, что проблемы в отношениях между двумя странами решаются путем политического и экспертного диалога, который польские власти ведут на постоянной основе.

Встреча была частью серии интенсивных дипломатических контактов между Польшей и США, направленных на укрепление сотрудничества и мобилизацию ресурсов и средств для предоставления военной, экономической и гуманитарной поддержки Украине, отмечает МИД.

"Собеседники согласились, что в интересах западных стран не только сохранить военную и финансовую помощь Украине на нынешнем уровне, но и стремиться к ее увеличению", - говорится в заявлении.

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Сообщается, что стороны отметили, что деятельность и инициативы международных партнеров, в частности, в рамках форума G7 и международных организаций, таких как ЕС, остаются чрезвычайно важными в процессе экономической поддержки и восстановления Украины.

В то же время, Сикорский отметил, что Польша также остается активной в рамках многосторонних форматов, касающихся Киева, и подчеркнул, что восстановление Украины и перспектива ее членства в Евросоюзе тесно связаны между собой.

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Как говорится в заявлении, Прицкер высоко оценила усилия Польши по поддержке Украины, включая военную и политическую помощь, а также подчеркнула "впечатляющую преданность" польского общества и действия властей по оказанию всесторонней помощи Украине и поддержки украинских беженцев в Польше.

"В свою очередь Сикорский отметил решающее значение военной поддержки США для Украины в борьбе с российским агрессором, напомнив о беспрецедентных масштабах военной и экономической помощи, оказанной ЕС и его государствами-членами", - сообщает МИД.