Россияне не могут противостоять FPV-дронам Украины на левом берегу Днепра, рашистам не хватает средств РЕБ, - британская разведка

Из-за нехватки средств РЭБ российские захватчики на левобережье Херсонщины не могут противостоять украинским FPV-дронам.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что действующие на левом берегу реки Днепр украинские защитники применяют FPV-дроны, оснащенные боеприпасами для ударов по российским силам.

FPV применяют совместно с артиллерией для поражения транспортных средств оккупантов. По оценкам российского военного блогера, 90% российской военной техники в секторе Крынки были уничтожены.

"Неспособность России противостоять FPV-дронам, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", - подчеркнули в разведке Великобритании.

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