За время войны в Украине стало больше женщин на "мужских" должностях, - Госслужба занятости

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин начали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"В связи с призывом мужчин на военную службу возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, на которые традиционно больше трудоустраивались мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители и т.п.)", - сообщили в Службе занятости.

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Так, в 2023 году 1,2 тысяч женщин через Службу занятости трудоустроились на строительстве, что составляет 38% общей численности всех трудоустроенных в этой области. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 20%.

В добывающей промышленности в течение прошлого года нашли работу также 1,2 тысяч женщин, что составляет 49% всех трудоустроенных. В 2021 году показатель был на уровне 27%.

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В целом, услугами Государственной службы занятости в течение 2023 года воспользовались 664 тысячи человек, из которых 483 тысячи имели статус зарегистрированных безработных. Подавляющее большинство среди зарегистрированных безработных – женщины (72% или 348 тысяч).

Всего в 2023 году новое рабочее место нашли 240 тысяч человек, из них женщин – 158 тысяч (или 66%).