РФ созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов США и Британии по объектам хуситов в Йемене
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Россия запросила на 12 января срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с ударами по базам хуситов в Йемене военными США и Великобритании.
Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совбеза ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", - говорится в сообщении.
Постоянное представительство Российской Федерации при ООН анонсировало на заседание Совбеза ООН на 12 января обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, включая "палестинский вопрос", и открытый брифинг в связи с ударами по Йемену.
Напомним, в ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании поразили более десятка целей хуситов в Йемене. Удары наносились из истребителей ракетами Tomahawk.