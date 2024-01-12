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Ни Украина, ни Россия не могут проводить сейчас наступательные операции из-за беспилотников и мин, - Буданов

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Ни Украина, ни Россия не могут проводить сейчас наступательные операции из-за беспилотников и мин, - Буданов
Интенсивное применение беспилотников как Украиной, так и Россией обусловило невозможность проведения наступательных операций.

Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Еще один фактор, мешающий контрнаступлению, - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

"Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование", – заявил Буданов.

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Топ комментарии

  • Walmis Walmis
    Что то Данилов в запое долго. Подзадержался. Приходится Буданову за двоих отдуваться.
  • Michael Ilyash
    Це уже назавжди або років на 50-70. Це все зайшло в тупик і чесно воно би так і було якби ми не здали південь. РФ взяла б якісь містечка до 100 000 і села на сході і застрягла б. АЛЕ ж Зеля виконував обовязки перед КГБ
  • 18c49ed2
    Сегодня день охренительных историй от конферансье-разведчика. Его очередь отдуваться.
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