Ни Украина, ни Россия не могут проводить сейчас наступательные операции из-за беспилотников и мин, - Буданов
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Интенсивное применение беспилотников как Украиной, так и Россией обусловило невозможность проведения наступательных операций.
Об этом в интервью Le Monde заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.
Еще один фактор, мешающий контрнаступлению, - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.
"Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование", – заявил Буданов.