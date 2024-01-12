В профильном комитете еще не видели нового законопроекта о мобилизации, - нардеп от "Голоса"

В комитете Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке еще не видели нового законопроекта по мобилизации и не знают, учтет ли правительство замечания членов Комитета к предыдущему законопроекту.

Об этом в эфире Радио Свобода сказала народный депутат от партии "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не видели нового законопроекта пока. Но мы знаем те предложения, которые готовил Комитет, и статьи, к которым были замечания. Поэтому я надеюсь, что все эти вещи будут учтены, и мы увидим это еще до регистрации, чтобы сделать невозможным повторный сценарий, который происходил с первым крупным правительственным законопроектом", - сказала она.

Комментируя сообщение народной депутатки от партии "Слуга народа", заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, в котором она опубликовала перечень изменений в новом законопроекте, Бобровская сказала, что это и есть те правки, которые предлагал Комитет.

"Мне кажется, что Марьяна как раз опубликовала рекомендации Комитета. Но еще раз подчеркну, что Комитет официально не получил документ. Ни официально, ни неофициально драфт законопроекта, который Министерство обороны хочет регистрировать", - добавила Бобровская.

Читайте также: Правительство отозвало законопроект о мобилизации. Умеров заявил о готовности новой редакции законопроекта

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова и в ближайшее время ее вынесут на согласование правительства. Умеров сообщил, что в новой редакции учли все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В тот же день Кабинет Министров отозвал свой предыдущий Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" для его доработки.