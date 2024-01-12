Польские перевозчики заявили, что хотят возобновить блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини"
Об этом сообщил владелец логистической компании "Rafał Mekler Transport" Рафал Меклер, передает Цензор.НЕТ.
"Из Медики ушли фермеры, в Медику возвращаются перевозчики", - написал он и обнародовал копию сообщения об акции.
В документе говорится, что акция должна начаться 15 января в 09:00 и продлится круглосуточно до 15 марта. Требования блокировщиков оставались неизменными.
В то же время, Lb.ua пишет, что по неофициальной информации вийт гмины Медыки запретил собрание перевозчиков на границе.
Протестующие имеют право обжаловать решение местных властей в соответствующем окружном суде. Суд должен рассмотреть дело в течение 24 часов.
Напомним, 6 января польские фермеры заявили, что завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", движение транспорта было возобновлено.