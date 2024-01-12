Польские перевозчики заявили, что хотят возобновить блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини"

Польские перевозчики заявили о возобновлении блокады контрольно-пропускного пункта "Медыка – Шегини" на границе с Украиной. Польские фермеры разблокировали этот КПП на прошлой неделе.

Об этом сообщил владелец логистической компании "Rafał Mekler Transport" Рафал Меклер, передает Цензор.НЕТ.

"Из Медики ушли фермеры, в Медику возвращаются перевозчики", - написал он и обнародовал копию сообщения об акции.

В документе говорится, что акция должна начаться 15 января в 09:00 и продлится круглосуточно до 15 марта. Требования блокировщиков оставались неизменными.

В то же время, Lb.ua пишет, что по неофициальной информации вийт гмины Медыки запретил собрание перевозчиков на границе.

Протестующие имеют право обжаловать решение местных властей в соответствующем окружном суде. Суд должен рассмотреть дело в течение 24 часов.

Напомним, 6 января польские фермеры заявили, что завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", движение транспорта было возобновлено.

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