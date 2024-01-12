15-летний чешский подросток убежал из дома, чтобы защищать Украину от россиян. Его задержали в Польше

Польская пограничная полиция задержала 15-летнего парня из чешского города Острава, якобы уехавшего воевать за Украину.

Об этом сообщило пограничное управление в польской части Силезии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По данным правоохранителей, школьник взял дома паспорт, чтобы уехать в Украину воевать с агрессорами из России.

В полиции рассказали, что парень якобы ушел из дому в среду 10 января, но не пришел в школу. Родители сообщили об этом полиции и представили описание своего сына. Чешские правоохранители передали информацию о нем своим польским коллегам, которые служат в отделении в чешском городе Хотебуза.

Позже, отметили в правоохранительном органе, по местонахождению телефона подростка польская полиция установила, что он находится в Польше, в городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной. Выяснилось, что школьник еще дома взял свой паспорт, чтобы уехать в Украину воевать с агрессорами из России.

Правоохранители отметили, что ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу, но "благодаря международному сотрудничеству Пограничной службы, полиции Чешской Республики и украинских служб молодой чешский гражданин счастливо вернулся домой".

Читайте также: Захватчики на оккупированных территориях планируют ставить 17-летних юношей на военный учет, - правозащитники