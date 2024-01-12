Рашиста, убившего двух гражданских лиц в Киевской области, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, - Офис Генпрокурора

Старший лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады ВС РФ заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года пять военнослужащих России на автомобиле с буквой "V" и надписью "танковый спецназ RUS" приехали на предприятие около населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

Тогда к оккупантам вышли двое гражданских безоружных людей – владелец и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных, по меньшей мере, 12 огнестрельных ранений мужчины скончались", - говорится в сообщении.

После этого оккупанты зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль. Это преступление военнослужащих страны-агрессора зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

Материалы относительно других лиц, причастных к преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.

Ранее телеканал CNN обнародовал видео военного преступления российских окупантов. 16 марта 2022 они в спину расстреляли под Киевом владельца и охранника автосалона, а сам салон ограбили.

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