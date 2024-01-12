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Минобороны проверяет все договоры семьи Гринкевичей с компаниями, - замминистра обороны Клименков

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Минобороны проверяет все договоры семьи Гринкевичей с компаниями, - замминистра обороны Клименков
Министерство обороны проводит аудит всех контрактов, включая договоры компаний, которые могут быть связаны с семьей Гринкевичей.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича сорвали поставки Вооруженным силам Украины по 23 контрактам, а убытки предварительно составляют более 1,5 млрд гривен.

После анализа контрактов оказалось, что, например, договоры на поставку военных форму были заключены еще в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений.

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В то же время только в этом эпизоде два должностных лица, работавших с Минобороны, уже находятся под следствием, отметил он.

"Кроме того, аффилированная с семьей Гринкевича компания выиграла один лот на поставку продовольствия военным в двух областях, это уже на открытых торгах в системе ProZorro. Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета этого предпринимателя, и это уже изменение существенных условий договора", - объяснил замминистра обороны.

Минобороны обратилось с официальным запросом в ГБР о подтверждении данной информации, чтобы иметь возможность действовать и расторгнуть контракты. Минобороны ожидает ответа, добавил Клименков.

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Топ комментарии

  • Deodar Revolution
    Міноборони перевіряє возглавляє усі договори родини Гринкевичів із компаніями
  • Vik Tor 98802600
    запевняю, не знайдуть нічого! жоден з контролюючих органів України - бо вони в долі! ото хіба журналісти носом натовчуть через суспільний розголос.
  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    До ареста за взятку в 500 000 $, вопросов к ним небыло ? В МО какой процент от контракта откатом брали ?
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