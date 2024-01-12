Минобороны проверяет все договоры семьи Гринкевичей с компаниями, - замминистра обороны Клименков

Министерство обороны проводит аудит всех контрактов, включая договоры компаний, которые могут быть связаны с семьей Гринкевичей.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича сорвали поставки Вооруженным силам Украины по 23 контрактам, а убытки предварительно составляют более 1,5 млрд гривен.

После анализа контрактов оказалось, что, например, договоры на поставку военных форму были заключены еще в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений.

Также читайте: Арестовано имущество львовского бизнесмена Гринкевича, подозреваемого в хищении денег на закупках для военных, - ГБР

В то же время только в этом эпизоде два должностных лица, работавших с Минобороны, уже находятся под следствием, отметил он.

"Кроме того, аффилированная с семьей Гринкевича компания выиграла один лот на поставку продовольствия военным в двух областях, это уже на открытых торгах в системе ProZorro. Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета этого предпринимателя, и это уже изменение существенных условий договора", - объяснил замминистра обороны.

Минобороны обратилось с официальным запросом в ГБР о подтверждении данной информации, чтобы иметь возможность действовать и расторгнуть контракты. Минобороны ожидает ответа, добавил Клименков.

Читайте также: Журналист Плинский раскрыл детали дела Гринкевича: ГБР получило заключения экспертиз и начало арестовывать имущество