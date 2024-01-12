Более 1800 фур ожидают в очередях на границе с Польшей, - Госпогранслужба

В очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей находятся более 1800 фур. Продолжается блокировка на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как сообщается, на КПП "Медыка-Шегини" находятся около тысячи автомобилей, что больше, чем на трех других пунктах пропуска - "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".

"Конечно, мы видим и очередь напротив пункта пропуска "Шегини", потому что и водители, и перевозчики ищут маршруты, по которым они могут пересечь границу. Тысяча грузовых средств по состоянию на утро находились напротив "Шегини". И где-то восемьсот транспортных средств – напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться", – сказал он.

Демченко добавил, что на трех направлениях блокировка продолжается – на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".

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