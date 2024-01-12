Более 1800 фур ожидают в очередях на границе с Польшей, - Госпогранслужба
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Как сообщается, на КПП "Медыка-Шегини" находятся около тысячи автомобилей, что больше, чем на трех других пунктах пропуска - "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".
"Конечно, мы видим и очередь напротив пункта пропуска "Шегини", потому что и водители, и перевозчики ищут маршруты, по которым они могут пересечь границу. Тысяча грузовых средств по состоянию на утро находились напротив "Шегини". И где-то восемьсот транспортных средств – напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться", – сказал он.
Демченко добавил, что на трех направлениях блокировка продолжается – на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".