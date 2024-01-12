Чиновника Киевметрополитена подозревают в убытках 13,1 млн на поставке вагонов

Заместителя в коммунальном предприятии "Київський метрополітен" подозревают в нанесении 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, КП "Київський метрополітен" в 2012-2017 годах заключил с двумя российскими акционерными обществами договоры на производство и поставку вагонов. Договоры предусматривали штрафы за нарушение условий поставки.

В 2013-2014 годах поставщики нарушили условия, не поставив вагоны в срок.

"Однако подозреваемый, по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без исчисления суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию ущерб в размере 13,1 млн грн", - говорится в сообщении.

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Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.