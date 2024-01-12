На Полтавщине будут судить двух боевиков, воевавших против Украины, - СБУ

Следователи полтавского СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу на двух боевиков, вступивших в ряды российских войск и воевавших против Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Управление СБУ в Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские защитники взяли их в плен во время жестоких боев под Марьинкой и Работино в августе и сентябре 2023 года. По данным следствия, фигуранты – жители Краматорска и Крыма. Они добровольно присоединились к рядам оккупационных группировок так называемого "Шторма Z" и Южного военного округа России летом 2023. На должностях оператора БПЛА и стрелка они участвовали в боях под Работино и Иловайском, а потом - около Марьинки и Новопрокоповки", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи сообщили боевикам о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - государственная измена и коллаборационная деятельность.

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В настоящее время досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд. Боевикам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.