На Полтавщине будут судить двух боевиков, воевавших против Украины, - СБУ
Об этом сообщает Управление СБУ в Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские защитники взяли их в плен во время жестоких боев под Марьинкой и Работино в августе и сентябре 2023 года. По данным следствия, фигуранты – жители Краматорска и Крыма. Они добровольно присоединились к рядам оккупационных группировок так называемого "Шторма Z" и Южного военного округа России летом 2023. На должностях оператора БПЛА и стрелка они участвовали в боях под Работино и Иловайском, а потом - около Марьинки и Новопрокоповки", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи сообщили боевикам о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - государственная измена и коллаборационная деятельность.
В настоящее время досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд. Боевикам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.