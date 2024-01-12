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Премьер Великобритании Сунак прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

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Премьер Великобритании Сунак прибыл в Киев. ФОТОрепортаж
В пятницу, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал с визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, ссылаясь на американское фотоагентство Getty Images.

Сначала появились фотографии из VIP-вагона, которым Сунак в компании британского министра обороны Гранта Шеппса и заместителя начальника штаба обороны Гвина Дженкинса ехал в Киев.

Позже обнародовали фотографию премьер-министра Британии, выходящего из президентского поезда на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Впоследствии Сунак в соцсети X сообщил, что прибыл в Киев.

"Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Обращаюсь ко всем украинцам, Великобритания с вами – столько, сколько потребуется", - подчеркнул британский премьер.

Напомним, в Киеве Сунак планирует объявить увеличение военного финансирования Украины в следующем году до 2,5 млрд фунтов стерлингов. Это на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года.

Премьер-министр Британии и президент Зеленский также подпишут историческое украинско-британское соглашение о сотрудничестве безопасности.

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Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    єрмак, під вагоном, ховається?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Сподіваюсь Вовка не хамитиме Сунаку.
  • KosAn30 JT26
    ну не в плацкарте премьера Британии возить)
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