Если Запад конфискует российские активы, то Москва может принять "болезненные меры", - МИД РФ

В российском МИД предупредили Запад о "болезненных мерах" в случае конфискации российских активов.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Меры ответные будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными для тех, кто развязывает очередной виток торгово-экономической и финансовой войны", - отметила она.

Комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о том, что США поддерживают конфискацию российских активов на сумму более 300 млрд долларов, она отметила, что "нет ничего нового в принципиальном отношении Вашингтона к подобным вещам".

По словам официального представителя МИД РФ, Соединенные Штаты пытаются убедить страны Евросоюза "первыми совершить нелегитимные действия" по конфискации российских активов, чтобы Европейский союз "принял на себя все неминуемые негативные экономические, юридические и моральные последствия такого шага".

"Изъятие наших суверенных резервов чревато пагубными последствиями для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг. Российская сторона не заинтересована в подобном развитии ситуации, но готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на любые недружественные действия", - добавила Захарова.

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