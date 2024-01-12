Россияне на оккупированных территориях обходят детские секции и ищут информаторов среди подростков, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области представители "Следственного комитета" совершили рейд по детским спортивным секциям города.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подростков якобы опрашивали об условиях тренировок, но по факту искали нелояльные семьи. В частности, подростков призывали сообщать о "подозрительных лицах", то есть доносить на одноклассников и соседей.

"Враг пытается противопоставить молодых спортсменов их ровесникам, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй".

Центр национального сопротивления отмечает, что именно РФ лишила спортивных перспектив захваченные регионы и теперь большинство оставшихся спортсменов не могут выступать на международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

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