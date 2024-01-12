Украинская диаспора AFUO призвала Австралию передать Украине списанные вертолеты Taipan

Союз украинских организаций Австралии (AFUO) призвал правительство Австралии передать Украине 45 многоцелевых вертолетов типа Taipan, которые страна хотела утилизировать.

Об этом сообщил Союз украинских организаций Австралии (Australian Federation of Ukrainian Organisations) в Facebоok, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на этой неделе AFUO поднял вопрос о передаче вертолетов в офисах вице-премьер-министра Ричарда Марлса и исполняющего обязанности министра обороны Мэтта Тистлетуэйта.

В воскресенье, 14 января, в 14.00 украинская громада проведет митинг возле Сиднейской ратуши с призывом к австралийскому правительству отменить утилизацию вертолетов. Другие австралийские штаты организуют скоординированные акции в течение следующих недель.

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Сопредседатель СУОА и Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов призвал присоединиться к демонстрациям, а также писать письма членам парламента с обращением увеличить военную помощь Украине. Сделать это можно по ссылке.

Напомним, ранее Украина сделала официальный запрос на передачу 45 вертолетов. Силы обороны Австралии планируют разобрать их на части и утилизировать.

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