Украинская диаспора AFUO призвала Австралию передать Украине списанные вертолеты Taipan
Об этом сообщил Союз украинских организаций Австралии (Australian Federation of Ukrainian Organisations) в Facebоok, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на этой неделе AFUO поднял вопрос о передаче вертолетов в офисах вице-премьер-министра Ричарда Марлса и исполняющего обязанности министра обороны Мэтта Тистлетуэйта.
В воскресенье, 14 января, в 14.00 украинская громада проведет митинг возле Сиднейской ратуши с призывом к австралийскому правительству отменить утилизацию вертолетов. Другие австралийские штаты организуют скоординированные акции в течение следующих недель.
Сопредседатель СУОА и Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов призвал присоединиться к демонстрациям, а также писать письма членам парламента с обращением увеличить военную помощь Украине. Сделать это можно по ссылке.
Напомним, ранее Украина сделала официальный запрос на передачу 45 вертолетов. Силы обороны Австралии планируют разобрать их на части и утилизировать.