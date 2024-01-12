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Украинская диаспора AFUO призвала Австралию передать Украине списанные вертолеты Taipan

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Украинская диаспора AFUO призвала Австралию передать Украине списанные вертолеты Taipan
Союз украинских организаций Австралии (AFUO) призвал правительство Австралии передать Украине 45 многоцелевых вертолетов типа Taipan, которые страна хотела утилизировать.

Об этом сообщил Союз украинских организаций Австралии (Australian Federation of Ukrainian Organisations) в Facebоok, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на этой неделе AFUO поднял вопрос о передаче вертолетов в офисах вице-премьер-министра Ричарда Марлса и исполняющего обязанности министра обороны Мэтта Тистлетуэйта.

В воскресенье, 14 января, в 14.00 украинская громада проведет митинг возле Сиднейской ратуши с призывом к австралийскому правительству отменить утилизацию вертолетов. Другие австралийские штаты организуют скоординированные акции в течение следующих недель.

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Сопредседатель СУОА и Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов призвал присоединиться к демонстрациям, а также писать письма членам парламента с обращением увеличить военную помощь Украине. Сделать это можно по ссылке.

Напомним, ранее Украина сделала официальный запрос на передачу 45 вертолетов. Силы обороны Австралии планируют разобрать их на части и утилизировать.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Тема цікава, але ці гелікоптери мають дурну репутацію через ненадійність
  • Николай Николаевич b96f438b
    "В июле 2012 года Португалия отказалась от закупки 10 вертолётов NH90 TTH для вооружённых сил страны[1].

    В декабре 2021 года Австралия решила отказаться от этой модели вертолётов, поскольку эксплуатационные расходы слишком высоки, а доступность слишком низкая.

    В июне 2022 года Норвегия отказалась от закупки 14 вертолётов NH90 для вооружённых сил страны, заказанных более 20 лет назад, ещё в 2001 г. (контракт с Италией на более 550 млн долл. будет расторгнут, 13 уже поставленных машин намерены вернуть); причиной стали многочисленные неисправности и задержки, также эксплуатацию NH90 посчитали слишком затратной."
  • Яр Холодний
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