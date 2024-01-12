Корабль Peregrine с украинским флагом достиг орбиты Луны

Лунный посадочный аппарат Peregrine, разработанный компанией Astrobotic, успешно доставил полезный груз и металлическую пластину с флагом Украины на расстояние, достигающее орбиты Луны.

Об этом сообщили в компании Spacebit, имеющей груз на корабле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) стартовала 8 января с базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде, США. После отделения от ракеты Peregrine активировал свою систему управления и зарядки батарей с помощью солнечных панелей. За миссией наблюдали через систему NASA Deep Space Network из Астроверского центра управления миссиями в Питтсбурге, Пенсильвания.

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О том, что флаг и карту Украины отправят на Луну, в компании Spacebit сообщили еще 23 августа 2023 года, в День украинского флага. Идея отправить флаг принадлежит основателю британской космической компании Spacebit Павлу Танасюку, у которого есть украинские корни.