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ВСП разрешил арестовать судью с Одесщины, который за взятки помогал уклонистам

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ВСП разрешил арестовать судью с Одесщины, который за взятки помогал уклонистам
Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя САП о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Там отметили, что судью разоблачили на получении неправомерной выгоды за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации.

"Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание судьи под стражей", - говорится в сообщении.

Судья получил $1,5 тыс. за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу.

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"В ходе досудебного расследования установлены факты вынесения в 2022-2023 годах более 1000 решений по указанной категории дел в этом суде. Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделки процессуальных документов от истцов и вмешательства в систему автоматизированного распределения судебных дел", - добавили в САП.

Напомним, ранее СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесщины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу. Судья за взятки помогал уклонистам.

СМИ подробно рассказали о схеме.

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Топ комментарии

  • евгений коноваленко 972d00ac
    в цього судді
    напевне є російський паспорт...
    тож через рік випустять
    ще й отримає компенсацію за прогули...
    за цей час слідчі та прокурори будуть отримувати преміі..
    тож звичайно на дрони грошей не вистачить...
    чи може введемо податок
    для населення на зелень..кінзу,укроп..
  • кир 07bc0a40
    да ничего они не тянут, борисов делился с киевом и его никто не тронет
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