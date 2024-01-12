Санкции только на 10% снизили закупку Россией компонентов для оружия на Западе, - отчет

За январь-октябрь 2023 года российский импорт военных товаров составил почти 9 миллиардов долларов. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в совместном исследовании Киевского института экономики и Международной санкционной группы Ермака-Макфола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Исследователи указывают, что почти половина импорта России за первые десять месяцев 2023 года состояла из товаров, произведенных западными компаниями. Россия нарастила свои мощности по производству дронов и самолетов.

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"Анализ показывает, что, хотя экспортный контроль определенным образом повлиял на торговые потоки, Россия продолжает импортировать большие объемы товаров, необходимых для военного производства", - говорится в исследовании и объясняется, что большинство товаров попадают в РФ через третьи страны, в основном Китай, Турцию. и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным исследования, западные санкции коснулись почти 2800 компонентов, найденных в остатках российских ракет, беспилотников и техники на поле боя в Украине. Согласно информации Национального агентства по предотвращению коррупции, 72% обнаруженных компонентов российского оружия изготовлены США, 6% - Швейцарией, 5% - Японией, 4% - Китаем, от 1 до 3% - Германией, Нидерландами, Великобританией, Тайванем и т.д.

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В 12-й пакет санкций Евросоюза против России, утвержденный 18 декабря 2023 года, вошел запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с марта 2024 года.