ВСП уволил 325 судей в течение 2023 года. ИНФОГРАФИКА

В течение 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 325 судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ВСП.

"В течение января - декабря 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 325 судей", - говорится в сообщении.

293 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, среди которых 139 судей местных судов, 122 судьи апелляционных судов, 23 судьи Верховного суда, 4 судьи Верховного суда Украины, 1 судья Высшего административного суда Украины, 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины, 3 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

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Также 24 судьи уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых 23 - судьи местных судов и судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 7 судей, из которых 6 судей уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Один судья уволен на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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