Удары по хуситам в Йемене: Дания отправит фрегат в Красное море и присоединится к международной оборонной коалиции
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Дания планирует отправить свой фрегат в Красное море, чтобы поддержать международную коалицию, защищающую суда от нападений хуситов.
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, цитирует пресс-служба внешнеполитическое ведомство страны, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство Дании полностью поддерживает реакцию США и операцию против йеменских хуситов. Нападения хуситов на коммерческие суда не могут остаться без ответа", - говорится в сообщении.
Он добавил, что Дания поучаствует своим фрегатом в международной оборонной коалиции.
Напомним, в ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании поразили более десятка целей хуситов в Йемене. Удары наносились из истребителей ракетами Tomahawk.