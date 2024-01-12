В Украине введено 309 стандартов НАТО на начало 2024 года, - Минобороны

По состоянию на январь 2024 года в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины уже внедрено 309 стандартов НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы говорим, в частности, о таких важных направлениях, как стандарты по управлению войсками и критерии по эксплуатации вооружения и военной техники. В 2023 году также практически завершена разработка национальных стандартов системы управления жизненным циклом ВВТ, основанных на соответствующих основополагающих стандартах НАТО", - отметил замминистра обороны.

Он напомнил, что в феврале 1994 года Украина присоединилась к Программе НАТО "Партнерство ради мира". В июне 2021 года Североатлантический совет обнародовал новый пакет Целей партнерства Украины с НАТО, содержащий 46 Целей. Они были единодушно приняты всеми государствами-членами Североатлантического союза. В рамках пакета Целей партнерства Украины с НАТО в нашей стране было предложено ввести до 2025 года 219 стандартов Альянса.

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Заместитель министра обороны уточнил, что из рекомендованных 219 стандартов Украина уже ввела 186. Еще 123 стандарта мы ввели в инициативном порядке.

Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1200 постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра, по меньшей мере, каждые три года.

Гаврилюк также отметил, что в 2024 году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

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Введение стандартов НАТО как в 2023, так и в 2024 году предусмотрено планами приоритетных действий Кабинета министров.

Основная функция стандартов НАТО – взаимосовместимость вооруженных сил. Эта цель закреплена в Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году. Стандарты НАТО регламентируют различные сферы деятельности составляющих сектора безопасности и обороны – от общей терминологии до унификации технических процессов, взаимосовместимости вооружения и военной техники, процедур управления войсками и повседневной деятельности вооруженных сил НАТО и стран-партнеров.

Стандарты НАТО вводятся в действие соглашениями (STANAG) и рекомендациями (STANREC) НАТО по стандартизации и могут приниматься как в целом, так и с оговорками.

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