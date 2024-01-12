Подрыв Каховской ГЭС: Тела погибших в Голой Пристани по-прежнему находятся под завалами домов, - ГВА

В Голой Пристани известно о гибели 10 человек, однако реальное количество может быть значительно больше.

Об этом сообщила начальник Голопристанской ГВА Светлана Линнык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Не достают, не разбирают завалы, так те руины остаются, тела погибших так и остаются под завалами. Там очень много еще людей, которые лежат под завалами в своих домах. Это и городское, и сельское население. Огромное количество таких вот домов, пропавших людей и родственников, которых ищут", - рассказала она.

По официальным данным и подтвержденным фактам, известным украинской власти, в Голой Пристани погибли 10 человек, однако реальное количество погибших может быть значительно больше.

"Там очень много будет людей, которых придется перезахоронить и эксгумацию делать. И, соответственно, ищут родственников погибших", - добавила Линнык.

Утром 6 июня 2023 года стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины. Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.

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