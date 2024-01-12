Подрыв Каховской ГЭС: Тела погибших в Голой Пристани по-прежнему находятся под завалами домов, - ГВА
Об этом сообщила начальник Голопристанской ГВА Светлана Линнык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Не достают, не разбирают завалы, так те руины остаются, тела погибших так и остаются под завалами. Там очень много еще людей, которые лежат под завалами в своих домах. Это и городское, и сельское население. Огромное количество таких вот домов, пропавших людей и родственников, которых ищут", - рассказала она.
По официальным данным и подтвержденным фактам, известным украинской власти, в Голой Пристани погибли 10 человек, однако реальное количество погибших может быть значительно больше.
"Там очень много будет людей, которых придется перезахоронить и эксгумацию делать. И, соответственно, ищут родственников погибших", - добавила Линнык.
Утром 6 июня 2023 года стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины. Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.