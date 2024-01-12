Законопроект о мобилизации: Комитет не поддержал призыв инвалидов 3 группы и мобилизацию транспорта у ФЛП, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что именно не устроило депутатов в предложенном правительством законопроекте о мобилизации.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Комитет по нацбезопасности выступил, например, против мобилизации транспорта у ФЛП.

"Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали об инвалидах - мы не допустим того, чтобы инвалиды 3 группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?" - рассказал Арахамия.

Он подтвердил, что есть вопросы к предложению рассылать повестки по электронной почте.

"Вообще нельзя обсуждать, каким образом, прислав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа", - заявил парламентарий.

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Он добавил, что в комитете Рады много времени посвятили теме обучения мобилизованных. Парламент хочет, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе.

"Мы много внимания посвятили повышению уровня обучения в учебных центрах, потому что мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, на передовой, а потом оказывается, что они одну гранату бросили и больше нет никаких навыков. Таким образом мы не будем больше пропускать. Прямо в законе в рекомендациях записали, что это должен быть обязательный курс. Необученные солдаты - это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине", - рассказал Арахамия.

Сроки подачи нового законопроекта еще неизвестны, отметил он.

"Мы не обсуждали сроки, мы сказали так - что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью, и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ", - заявил Арахамия.