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В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных $240 млрд, - отчет Таможенного управления КНР

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В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных $240 млрд, - отчет Таможенного управления КНР
В 2023 году двусторонняя торговля Китая с Россией достигла рекордного уровня в 240 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

За первые двенадцать месяцев 2023 года товарооборот между Китаем и Россией достиг 240,1 миллиарда долларов, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

В то же время китайский экспорт в Россию достиг 111 миллиардов долларов в 2023 году, что на 46,9% больше по сравнению с предыдущим годом и на 64,2% больше, чем в 2021 году, предшествующем вторжению РФ в Украину.

Импорт из России в прошлом году вырос на 12,7% по сравнению с годом ранее и составил $129,1 млрд.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    До кінця 2000-х читав одне московське автомобільне видання. Нещодавно зайшов до них на сайт, і офігів: європейців майже немає, зато одні огляди і новини з китайським автопромом. Тобто лапті нормальні тачки поміняли на китайське лайно і це видають за потужну перемогу🤮
  • piligrim
    за перші дванадцять місяців 2023 року... йой, а скільки за весь рік ще буде!... техногіганти виростили поступово чергового лідора, що марить світовим пануванням... гроші не пахнуть, як же...
  • Вальд Ще
    ***-Ло, сам себе посадив на китайський ланцюг! Він думав, що грає з Сі в "руські шашки", а виявилось в шашки Гоооо!!!
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