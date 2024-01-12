Воздушные силы - на слова Зеленского о "секретном" дальнобойном оружии: "Все прекрасно понимают, какие это средства"

Президент Владимир Зеленский заявил, что союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, о котором пока нельзя говорить. В Воздушных силах отметили, что "все прекрасно понимают, какие это средства".

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Знаете, я бы не хотел особо комментировать слова президента. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Не сбили, видимо, а уничтожили. Сбить - это больше касаются в небе", - сказал Игнат.

По его мнению, речь идет о "тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли" - уничтожение как вертолетов врага, так и самолетов непосредственно на аэродромах базирования.

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"Именно об этом, вероятно, говорил президент. Поэтому, конечно, средства, которые нам поставляют партнеры, высокоточное дальнобойное оружие - это именно то, что нужно нам для сдерживания агрессора. Как в воздухе, так и нанесение ему ударов по земле. Все прекрасно понимают, какие это средства. Это и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, которые нужны Украине для того, чтобы отражать воздушный терроризм агрессора", - пояснил спикер.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, о котором пока нельзя говорить. С ее помощью за сутки уничтожили 26 вертолетов.