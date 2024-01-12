Россияне за минувшие сутки уменьшили количество штурмов на левобережье в 4 раза, - ОК "Південь"
Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По ее словам, за минувшие сутки на левобережье зафиксировано три вражеских штурма, а это в четыре раза меньше, чем было в предыдущие дни, когда враг пытался штурмовать по 10-12 раз в сутки.
Она отметила, что контрбатарейная борьба, которая проходит на левом берегу Днепра, достаточно результативна.
"За вчерашние сутки там уничтожены 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц - это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности, такие, как "Гиацинт", - заявила спикер.
Она также сообщила об уничтожении вражеской лодки, антенной станции, двух наблюдательных пунктов, пункта хранения горюче-смазочных материалов оккупантов и полевого пункта боеснабжения.