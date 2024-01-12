Россияне за минувшие сутки уменьшили количество штурмов на левобережье в 4 раза, - ОК "Південь"

Силы обороны Украины проводят результативную контрбатарейную борьбу на левобережье Херсонщины.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, за минувшие сутки на левобережье зафиксировано три вражеских штурма, а это в четыре раза меньше, чем было в предыдущие дни, когда враг пытался штурмовать по 10-12 раз в сутки.

Она отметила, что контрбатарейная борьба, которая проходит на левом берегу Днепра, достаточно результативна.

"За вчерашние сутки там уничтожены 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц - это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности, такие, как "Гиацинт", - заявила спикер.

Она также сообщила об уничтожении вражеской лодки, антенной станции, двух наблюдательных пунктов, пункта хранения горюче-смазочных материалов оккупантов и полевого пункта боеснабжения.

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