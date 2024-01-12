Россияне обязали бюджетников на оккупированных территориях юга получить комплекты спутникового телевидения "Русский мир", - Центр нацсопротивления
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Россияне продолжают политику информационной блокады на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Основной моделью российской машины пропаганды является безальтернативность источников информации, в пределах которой все медиа блокируются, кроме государственных. Доступ к последним, наоборот, упрощается.
Именно поэтому враг обязал бюджетников оккупированного юга получить комплекты спутникового телевидения "Русский мир", которые позволяют бесплатно просматривать 24 пропагандистских телеканала", - говорится в сообщении.