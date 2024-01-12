Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" Чернова номинировали на премию Американской гильдии режиссеров
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт премии.
Журналист Associated Press Мстислав Чернов попал в категорию "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".
Он в номинации вместе с режиссерами таких фильмов: "Боби Уайн: Народный президент", "По утопии", "Неизменяемый: Майл Джей Фокс", "Кокомо-Сити".
Премией Американской гильдии режиссеров награждают за "Выдающиеся режиссерские достижения в области телевидения, рекламы и документального кино". Номинантов определяют среди творцов художественных фильмов, драматических и комедийных сериалов, реалити-шоу, программ для детей, реклам и документальных лент.
Победителей объявят 10 февраля 2024 года на 76-й ежегодной премии DGA в Беверли-Хиллз.
Напомним, ранее "20 дней в Мариуполе" попал в два шорт-листа премии "Оскар".
"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома.