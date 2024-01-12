Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" Чернова номинировали на премию Американской гильдии режиссеров

Режиссер украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов номинирован на премию Американской гильдии режиссеров DGA Awards 2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт премии.

Журналист Associated Press Мстислав Чернов попал в категорию "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

Он в номинации вместе с режиссерами таких фильмов: "Боби Уайн: Народный президент", "По утопии", "Неизменяемый: Майл Джей Фокс", "Кокомо-Сити".

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Премией Американской гильдии режиссеров награждают за "Выдающиеся режиссерские достижения в области телевидения, рекламы и документального кино". Номинантов определяют среди творцов художественных фильмов, драматических и комедийных сериалов, реалити-шоу, программ для детей, реклам и документальных лент.

Победителей объявят 10 февраля 2024 года на 76-й ежегодной премии DGA в Беверли-Хиллз.

Напомним, ранее "20 дней в Мариуполе" попал в два шорт-листа премии "Оскар".

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"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома.